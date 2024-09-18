WSJ: взорвавшиеся пейджеры "Хезболлы" были из новой партии

Фото: ТАСС/AP/Bassam Masri

Пейджеры, взорвавшиеся в Ливане, оказались из недавно полученной партии устройств. Об этом со ссылкой на осведомленные источники сообщает The Wall Street Journal.

По их данным, "Хезболла" получила данные пейджеры лишь в последние месяцы.

Представитель группировки заявил, что пейджеры были у сотен боевиков, и рассказал, что некоторые владельцы успели почувствовать нагрев устройств и избавиться от них до взрыва.

Детонация пейджеров произошла 17 сентября сразу в нескольких районах Ливана. В результате 11 человек погибли и еще более 4 тысяч человек были ранены, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани. Тяжелые ранения были зафиксировали у 400 граждан, сообщил исполняющий обязанности министра здравоохранения страны Фирас Абъяд.

