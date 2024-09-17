Посольство РФ не имеет данных о раненых россиянах при детонации пейджеров в Бейруте

Фото: телеграм-канал Baza

Посольство России в Ливане пока не обладает сведениями о раненых гражданах РФ в Бейруте, где произошла детонация связных устройств. Об этом ТАСС сообщили в российском диппредставительстве.

При этом посольство отметило, что следит за развитием ситуации.

О детонации пейджеров в Ливане стало известно 17 сентября. В результате более тысячи граждан пострадали, в том числе иранский посол в Бейруте Моджтаба Амани. Для оказания помощи была объявлена повышенная готовность во всех медицинских учреждениях, мобилизовано несколько сотен врачей и задействовано 50 карет скорой помощи.

По данным зарубежных СМИ, перегрев связных устройств зафиксировали в Бейруте и других южных районах страны. Детонацию устройств могли спровоцировать хакеры, предположили журналисты. Также утверждается, что такими пейджерами пользуются представители движения "Хезболла" для обмена данных, однако один из членов ливанского движения уже обвинил в случившемся Израиль.

