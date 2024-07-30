Al Hadath: один из командиров "Хезболлах" погиб при израильском ударе по Бейруту

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Командир "Хезболлах" Фуад Мохсен Шокр, который возглавляет оперативный штаб организации, погиб в результате полученных в ходе удара Израиля по столице Ливана Бейруту ранений. Об этом сообщает телеканал Al Hadath.

При этом официальных сведений от руководства формирований пока нет. В структуре Шокр был вторым по значимости военным командиром, он отвечал за использование высокоточных ракет.

Армия Израиля нанесла удар по городу 30 июля. Целью атаки стал один из командиров ливанской шиитской организации "Хезболлах". Военные Израиля пояснили, что именно он ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 израильских детей.

По данным СМИ, в результате удара Израиля пострадали 17 человек, из которых 6 детей.

Ракеты попали в госпиталь Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах". В районе случившегося оказались разрушены несколько домов и повреждены машины. По некоторым данным, в результате атаки погибли два командира вооруженных формирований.

МИД РФ осудил атаку и назвал нанесенные удары грубым нарушением международного права.

