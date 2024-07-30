Al Jadeed: 17 человек пострадали в результате израильского удара по Бейруту

Фото: телеграм-канал "От Первого Лица | ОПЛ"

Семнадцать человек пострадали в результате израильского удара по столице Ливана Бейруту. Среди них есть шесть детей, сообщает телеканал Al Jadeed.

"Количество раненых в результате налета на Харет Хрейк достигло 17", – отмечается в сообщении.

Армия Израиля нанесла удар по городу 30 июля. Целью атаки стал один из командиров ливанской шиитской организации "Хезболлах". Военные Израиля пояснили, что именно он ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 израильских детей.

Ракеты попали в госпиталь Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах". В районе случившегося оказались разрушены несколько домов и повреждены машины. По некоторым данным, в результате атаки погибли два командира вооруженных формирований.

МИД РФ осудил атаку и назвал нанесенные удары грубым нарушением международного права.

