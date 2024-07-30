МИД РФ назвал удары по Ливану грубым нарушением международного права

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Удары по Ливану являются грубым нарушением международного права. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

Армия Израиля ударила по столице Ливана Бейруту 30 июля. Целью атаки был один из командиров ливанской шиитской организации "Хезболлах". Как объяснили военные Израиля, он ответственен за обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс на Голанских высотах, в результате которого погибли 12 израильских детей.

Израильские ракеты попали в госпиталь Бахман, в 100 метрах от штаба "Хезболлах". В районе происшествия разрушено несколько домов, повреждены машины. По некоторым данным, в результате атаки погибли два командира вооруженных формирований.

