Al-Manar: израильская армия обстреляла 15 населенных пунктов в Ливане

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Израильская армия обстреляла из тяжелой артиллерии 15 населенных пунктов на востоке и юге Ливана. Об этом сообщает ливанский телеканал Al-Manar.

Согласно данным телеканала, в районе Баальбека на востоке Ливана израильские военные обстреляли из тяжелой артиллерии город Тария, а в округе Бинт-Джбейль на юге Ливана подвергли бомбардировке населенные пункты Айта аш-Шааб, Ярун, Рамию и Айтарун. В округе Марджаюн вблизи границы с Израилем бомбардировке подверглись города Хиям, Кфар-Кила, Мейс-эль-Джебаль и Маркаба, а в районе Тира армия Израиля нанесла удары по городам Бурдж-эш-Шамали, Аль-Аббасия, Тайр, Харфа, Ан-Накура и Шихин.

27 июля стало известно о ракетном ударе по футбольному полю, где играли дети и подростки, в друзском поселке Мадждаль-Шамс, который расположен на контролируемых Израилем Голанских высотах рядом с Сирией. По последним данным, в результате атаки погибли 12 человек. Израиль возложил ответственность за удар на ливанскую шиитскую организацию "Хезболлах"

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху пообещал, что не оставит без ответа атаку на Голанские высоты.

После начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года обстановка на юге Ливана обострилась . Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

