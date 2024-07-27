Нетаньяху: "Хезболлах" заплатит самую высокую цену за атаку на Голанские высоты

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Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху сообщил, что не оставит без ответа атаку на Голанские высоты. Его слова передает пресс-служба премьера Израиля.

"Хезболлах" заплатит за это самую высокую цену – такую, какую оно еще не платило", – сказано в сообщении.

Газета Times of Israel со ссылкой на заявление Минобороны Израиля сообщает, что глава ведомства Йоав Галант уже определил вместе с главой генштаба армии Израиля Герци Халеви, главой службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Роненом Баром и главой разведывательной службы Моссад Давидом Барнеа вектор дальнейших действий и дал в рамках них указания военному начальству.

Между тем, экс-президент США Дональд Трамп назвал ужасной атаку по Голанским высотам и заявил, что таких атак не нужно допускать впоследствии. Он также предположил, что за этим обстрелом стоит "Хезболлах".

"Им нельзя позволять это делать, они должны уважать нас. Нам нужно вернуть себе уважение в мире", – добавил Трамп во время своего выступления на ежегодной конференции Bitcoin 2024 в американском Нэшвилле, передает РИА Новости.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

27 июля стало известно об ударе ливанской шиитской организации "Хезболлах" по футбольному полю, где играли дети и подростки, в друзском поселке Мадждаль-Шамс, который расположен на контролируемых Израилем Голанских высотах рядом с Сирией.

Сперва сообщалось о не менее 9 погибших детях и свыше 30 раненых подростков, однако затем число погибших выросло до 10. Также увеличилось и количество раненых: шесть человек находятся в тяжелом состоянии, три – средней степени тяжести, а у 10 – легкие травмы.

Израиль предупредил, что готовит ответный удар и примет меры для защиты северной части территории. "Хезболлах", в свою очередь, опровергает свою причастность к запуску ракеты по поселку Мадждаль-Шамс.

