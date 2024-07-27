Число погибших при падении ракеты в друзском поселке на Голанах возросло до 10

Фото: Amir Levy/Getty Images

Число погибших в результате обстрела поселка друзов Мадждаль-Шамс на Голанских высотах выросло до 10. Об этом сообщила пресс-служба израильской службы скорой помощи (MDA).

По информации пресс-службы, очевидцы позвонили в скорую и сообщили о прямом попадании снаряда в футбольное поле, где играли подростки и дети. В результате, приехав на место происшествия, врачи зафиксировали помимо 10 погибших еще и 19 раненых: шесть человек находятся в тяжелом состоянии, три – средней степени тяжести, а у 10 – легкие травмы.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху, который прилетел в США в официальным визитом, вылетает теперь обратно в Израиль в связи с обстрелом Голанских высот, о чем сообщили в его канцелярии, передает РИА Новости.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

27 июля советник в офисе премьер-министра Израиля Дмитрий Гендельман заявил об ударе Ливана, а именно шиитской организации "Хезболлах", по площадке на территории друзского поселка Мадждаль-Шамс, который находится на контролируемых израильской стороной Голанских высотах рядом с Сирией. В результате изначально сообщалось о не менее 9 погибших детях и свыше 30 раненых подростков.

Гендельман предупредил, что Израиль уже готовит ответный удар и примет меры для защиты северной части территории. "Хезболлах", в свою очередь, опровергает свою причастность к запуску ракеты по поселку Мадждаль-Шамс.

