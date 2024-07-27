Число погибших при падении ракеты в друзском поселке на Голанах возросло до 11

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Количество погибших в результате ракетного удара по Голанским высотам на севере Израиля увеличилось до 11. Об этом сообщает газета Times of Israel со ссылкой на официального представителя армии Израиля Даниэля Хагари.

Армии обороны Израиля в своем телеграм-канале уточнила, что снаряд был выпущен движением "Хезболлах" с южной территории Ливана. При этом правительство Ливана осудило обстрел Голанских высот и призвало прекратить боевые действия.

Ливанские власти подчеркнули в своем заявлении, которое имеется в распоряжении РИА Новости, что нападение на гражданских лиц является грубым нарушением международного права и противоречит принципам гуманности.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

27 июля стало известно об ударе ливанской шиитской организации "Хезболлах" по футбольному полю, где играли дети и подростки, в друзском поселке Мадждаль-Шамс, который расположен на контролируемых Израилем Голанских высотах рядом с Сирией.

Сперва сообщалось о не менее 9 погибших детях и свыше 30 раненых подростков, однако затем число погибших выросло до 10. Также увеличилось и количество раненых: шесть человек находятся в тяжелом состоянии, три – средней степени тяжести, а у 10 – легкие травмы.

Израиль предупредил, что готовит ответный удар и примет меры для защиты северной части территории. "Хезболлах", в свою очередь, опровергает свою причастность к запуску ракеты по поселку Мадждаль-Шамс.

