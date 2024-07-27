Глава МИД Израиля заявил о близости полномасштабной войны с "Хезболлах" и Ливаном

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Израиль приближается к началу полномасштабной войны с ливанской шиитской организацией "Хезболлах" после удара по Голанским высотам. Об этом сообщил глава израильского МИД Исраэль Кац, передает портал Ynet.

"Мы отплатим как на фронте, так и в тылу, но к концу войны генсек шиитского движения Хасан Насралла и "Хезболлах" будут повержены, а Ливан серьезно пострадает", – уточнил он.

Глава израильского МИД пообещал восстановить мир и безопасность в северной части региона. Он также потребовал от министерства подготовиться к мировой кампании, направленной на достижение легитимности действий в Ливане.

По информации портала Axios, который ссылается на американских чиновников, администрация США всерьез опасается, что обстрел друзского поселка Мадждаль-Шамс приведет к полномасштабной войне Израиля и Ливана.

"То, что произошло сегодня, может стать спусковым крючком для того, о чем мы беспокоились и чего мы пытались избежать на протяжении 10 месяцев", – сказано в сообщении.

Обстановка на юге Ливана обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Армия Израиля и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.

27 июля стало известно об ударе ливанской шиитской организации "Хезболлах" по футбольному полю, где играли дети и подростки, в друзском поселке Мадждаль-Шамс, который расположен на контролируемых Израилем Голанских высотах рядом с Сирией.

Сперва сообщалось о не менее 9 погибших детях и свыше 30 раненых подростков, однако затем число погибших выросло до 10. Также увеличилось и количество раненых: шесть человек находятся в тяжелом состоянии, три – средней степени тяжести, а у 10 – легкие травмы.

Израиль предупредил, что готовит ответный удар и примет меры для защиты северной части территории. "Хезболлах", в свою очередь, опровергает свою причастность к запуску ракеты по поселку Мадждаль-Шамс.

