Лавров: перспектив прекращения конфликта на Ближнем Востоке пока не видно

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Перспектив завершения конфликта между Израилем и Палестиной пока не видно, отметил министр иностранных дел России Сергей Лавров.

"Израиль устами премьер-министра (Биньямина. – Прим. ред.) Нетаньяху многократно в ответ на призывы немедленно прекратить огонь отвечал, что он не остановится пока полностью не уничтожит ХАМАС. <...> Это нереальная задача уничтожить организацию, которая существует, и у которой есть достаточно возможностей и поддержки", – высказался он.

При этом дипломат сделал акцент на том, что российская сторона выступает категорически против любых террористических акций. Москва осуждает нападение 7 октября прошлого года, но Израиль предпринимает неприемлемые ответные действия, подчеркнул он.

Лавров также добавил, что сейчас некоторые страны работают над подготовкой предложений по мирному урегулированию конфликта. Он призвал Палестину не отказываться от контактов, которые способствуют решению.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".

В начале июля Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению. Скоро закончится ликвидации террористической армии ХАМАС, продолжатся удары по ее остаткам, заверил премьер.

