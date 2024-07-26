Байден обсудил с Нетаньяху ход переговоров о перемирии в Газе

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Президент США Джо Байден обсудил с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху прогресс в переговорах о заключении сделки о перемирии в секторе Газа. Об этом со ссылкой на заявление Белого дома сообщает ТАСС.

В заявлении отмечается, что Байден и Нетаньяху "обсудили развитие событий" в Газе и "ход переговоров о перемирии и освобождении заложников", захваченных движением ХАМАС.

Президент США во время переговоров выступил с заявлением о необходимости как можно скорее заключить сделку с ХАМАС для возвращения заложников и достижения длительного перемирия в секторе Газа. Байден также обсудил с Нетаньяху гуманитарный кризис в анклаве. По его словам, необходимо устранить препятствия для доставки гуманитарной помощи в палестинский анклав и обеспечить защиту мирного населения Газы.

Ранее Нетаньяху заявил, что фаза интенсивных военных действий в секторе Газа приближается к завершению. Скоро закончится ликвидации террористической армии ХАМАС, продолжатся удары по ее остаткам, заверил премьер.

До этого Совбез ООН принял проект резолюции Соединенных Штатов с поэтапным планом прекращения огня в Газе. За документ проголосовали 14 стран. Россия от голосования воздержалась.

Ближневосточный конфликт обострился 7 октября. Поводом для этого послужил обстрел со стороны сектора Газа, в ходе которого по территории Израиля выпустили ракеты. В качестве ответных мер силы ЦАХАЛ начали операцию "Железные мечи".