Совбез ООН принял резолюцию США по сделке о перемирии в Газе

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Совет безопасности ООН принял проект резолюции США с поэтапным планом прекращения огня в секторе Газа. Об этом сообщает РИА Новости.

За документ проголосовали 14 стран, российская сторона воздержалась.

Ранее президент США Джо Байден огласил условия сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС.

Первая фаза будет длиться на протяжении шести недель. За это время необходимо полностью прекратить огонь, вывести войска Израиля со всех населенных территорий Газы и освободить некоторое количество заложников.

Вторая фаза плана Байдена подразумевает освободить "всех остающихся в живых заложников" и вывести израильские формирования из сектора Газа с постоянным прекращением огня. На третьем этапе договоренностей должны начаться реконструкция и восстановление анклава.