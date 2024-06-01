Байден огласил детали предложенной Израилем сделки с ХАМАС

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Президент США Джо Байден огласил условия сделки между Израилем и радикальным палестинским движением ХАМАС. Об этом он заявил, выступая с речью, посвященной ситуации на Ближнем Востоке в Белом доме.

Американский лидер заявил, что новые предложения Израиля были переданы ХАМАС представителями Катара и сделка предполагает три этапа урегулирования конфликта.

"Первая фаза будет длиться шесть недель. Она подразумевает полное прекращение огня, вывод израильских войск из всех населенных районов Газы, освобождение некоторого числа заложников, включая женщин, стариков, раненых, а также освобождение в обмен на это сотен заключенных из числа палестинцев", – приводит его слова ТАСС.

Вторая фаза договоренностей предполагает освобождение "всех остающихся в живых заложников" и вывод войск Израиля из сектора Газа с постоянным прекращением огня. На третьем же этапе договоренностей предусматривается реконструкция и восстановление анклава.

О поддержке плана Израиля по урегулированию военного конфликта в секторе Газа, озвученного Байденом, уже заявили главы Евросовета Шарль Мишель, Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Ранее Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию и другие действия в Рафахе, которые могут негативно отразиться на населении города, в соответствии со своими обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Также Израиль должен сохранить открытым КПП "Рафах" для оказания гуманитарной помощи палестинцам, а также принять меры, чтобы "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа" следователей и миссий по установлению фактов.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

