Международный суд ООН обязал Израиль прекратить наступление в Рафахе

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Международный суд ООН постановил, что Израиль должен прекратить военную операцию в Рафахе. Об этом объявил председатель суда Наваф Салам, сообщает ТАСС.

По его словам, Израиль должен прекратить наступление и другие действия в Рафахе, которые могут негативно отразиться на населении города, в соответствии со своими обязательствами по конвенции о предотвращении преступления геноцида и наказании за него.

Помимо этого, в соответствии с решением Израиль должен сохранить открытым КПП "Рафах" для оказания гуманитарной помощи палестинцам, а также принять меры, чтобы "обеспечить беспрепятственный доступ в сектор Газа" следователей и миссий по установлению фактов.

16–17 мая Международный суд ООН в Гааге по запросу ЮАР провел слушания об указании дополнительных мер в отношении Израиля из-за его операции в Рафахе. Представитель ЮАР Висумузи Мадонсела призвал суд обязать еврейское государство прекратить военную операцию в секторе Газа и вывести оттуда своих военных.

Ранее прокурор МУС Карим Хан потребовал выдать ордер на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, министра обороны страны Йоава Галанта, а также трех лидеров ХАМАС.

Он заявил, что Нетаньяху и Галант, в частности, могут нести ответственность за военные преступления и преступления против человечности, совершенные в секторе Газа.

Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон не считает происходящее в секторе Газа геноцидом и отвергает обвинения прокурора МУС против руководства Израиля.

Конфликт на Ближнем Востоке обострился 7 октября, когда сектор Газа выпустил тысячи ракет в сторону Израиля. В ответ на это Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи".

