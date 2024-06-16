Захарова: РФ требует от профильных международных организаций осудить убийство Цицаги

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Москва требует от профильных международных организаций, в первую очередь от гендиректора ЮНЕСКО Одре Азуле, осудить убийство военного корреспондента News.ru Никиты Цицаги. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

По ее словам, жестокое убийство Цицаги является очередным тяжким преступлением бандеровского режима, на совести которого многочисленные смерти мирных граждан. В МИД уверенны, что виновные понесут заслуженное наказание, подчеркнула Захарова.

Утром 16 июня в News.ru заявили о гибели Цицаги в ДНР. По данным информационного портала, журналист планировал сделать репортаж в районе Угледара, но его атаковали украинские дроны.

Позднее глава ДНР Денис Пушилин подтвердил, что корреспондент погиб в результате атаки ВСУ. В свою очередь, СК РФ примет все меры для установки и привлечения к уголовной ответственности лиц, причастных к смерти Цицаги.