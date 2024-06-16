16 июня, 11:07Происшествия
Пушилин подтвердил гибель корреспондента Цицаги в ДНР
Фото: Diego Herrera Carcedo/Anadolu via Getty Images
Корреспондент Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной Республике после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.
"Глубокие соболезнования родным и близким Никиты", – написал он в своем телеграм-канале.
Журналист, сотрудничавший с рядом российских СМИ, погиб при исполнении профессионального долга в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе, добавил Пушилин.
Ранее о гибели Цицаги заявили в News.ru. По данным издания, он планировал сделать репортаж в районе Угледара, однако его атаковали украинские дроны.