Пушилин подтвердил гибель корреспондента Цицаги в ДНР

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Корреспондент Никита Цицаги погиб в Донецкой Народной Республике после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ), подтвердил глава ДНР Денис Пушилин.

"Глубокие соболезнования родным и близким Никиты", – написал он в своем телеграм-канале.

Журналист, сотрудничавший с рядом российских СМИ, погиб при исполнении профессионального долга в окрестностях Никольского монастыря в Волновахском районе, добавил Пушилин.

Ранее о гибели Цицаги заявили в News.ru. По данным издания, он планировал сделать репортаж в районе Угледара, однако его атаковали украинские дроны.