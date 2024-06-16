Ростовский губернатор: захват заложников в СИЗО пытались использовать для провокаций

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Захват заложников в ростовском СИЗО пытались использовать для провокаций. Глава региона Василий Голубев прокомментировал случившееся в своем официальном телеграм-канале.

"Любой нарушивший закон должен нести ответственность. Почти сразу с комментариями массово стали приходить провокаторы с явными антироссийскими настроениями и попыткой раскачать межнациональную тему", – отметил он.

Губернатор рассказал, что силовики оперативно докладывали ему о событиях в СИЗО. Однако он не хотел комментировать ситуацию, пока соответствующие службы выполняли свою работу.

О захвате заложников стало известно утром 16 июня. К зданию были стянуты силы правоохранителей, а несколько кварталов вокруг были оцеплены. По данным СМИ, к захвату могут быть причастны силы извне, а сам план тщательно готовили не один месяц.

Через некоторое время несколько очередей выстрелов прозвучали в районе СИЗО. Заложники были освобождены в ходе штурма, они не пострадали. Преступников, в свою очередь, ликвидировали. Расследуется уголовное дело.

