РИА Новости: выстрелы прозвучали у ростовского СИЗО, где захвачены сотрудники

Фото: ТАСС/Эрик Романенко

Несколько очередей выстрелов прозвучали в районе СИЗО-1 Ростова-на-Дону, где захвачены сотрудники учреждения, пишет РИА Новости.

Чуть позже к зданию подъехали два автомобиля скорой помощи, добавили в СМИ.

Как сообщила член СПЧ Ева Меркачева, одним из заложников является начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма. Меркачева напомнила, что в выходные заключенных не вывозят в суды или на следственные действия, а также не водят на свидания и к адвокату.

"Не понятно, что он делал в СИЗО в воскресенье", – написала она в своем телеграм-канале.

Двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы взяли в заложники утром 16 июня. К зданию были стянуты силы правоохранителей, а несколько кварталов вокруг были оцеплены. По данным журналистов, к захвату могут быть причастны силы извне, а сам план тщательно готовили не один месяц. В СКР уже возбудили уголовное дело.

