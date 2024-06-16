"Интерфакс": захватившие заложников в ростовском СИЗО требуют автомобиль

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Захватившие заложников в СИЗО-1 Ростова-на-Дону требуют автомобиль и свободный выезд из изолятора временного содержания, рассказал источник в экстренных службах, чьи слова приводит "Интерфакс".

По его данным, шесть заключенных взяли в заложники двоих сотрудников учреждения. В обмен на выполнение своих условий они обещают отпустить их.

"Заключенные вооружены ножами и заточками. Они утверждают, что состоят в запрещенной террористической организации ИГИЛ ("Исламское государство" (ИГ) признана террористической и запрещена в РФ)", – пишет источник.

Эту информацию подтверждает ТАСС, ссылаясь на другой источник. По словам последнего, заключенные являются фигурантами уголовных дел о преступлениях террористической направленности. Заложниками, по информации СМИ, являются оперативный сотрудник учреждения, а также инспектор-надзиратель.

Инцидент с захватом двух сотрудников уголовно-исполнительной системы произошел утром 16 июня. Из-за этого в городе ограничили движение по ряду улиц. Силовики ведут переговоры по освобождению заложников. Обстановка в учреждении контролируемая, добавляли во ФСИН.

