Заложников освободили в ростовском СИЗО, преступников ликвидировали

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Заложники в СИЗО-1 Ростова-на-Дону были освобождены в ходе штурма, они не пострадали, сообщает телеграм-канал ФСИН.

"В ходе проведения специальной операции по освобождению заложников <...> преступники ликвидированы", – добавили в пресс-службе.

До этого в районе оцепления прозвучало несколько очередей выстрелов, а чуть позже к зданию подъехали два автомобиля скорой помощи.

Двоих сотрудников уголовно-исполнительной системы взяли в заложники утром 16 июня. Одним из них является начальник оперативного управления УФСИН по Ростовской области Александр Богма, рассказывали в СПЧ.

Часть преступников, по данным СМИ, были ранее осуждены за попытку подрыва Верховного суда КЧР. При этом они являлись сторонниками "Исламского государства" (ИГ, признана террористической и запрещена в РФ), добавляли в источнике.

По данным журналистов, к захвату могут быть причастны силы извне, а сам план тщательно готовили не один месяц. В СКР уже возбудили уголовное дело.

