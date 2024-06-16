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16 июня, 13:47

Политика

ВС РФ освободили село Загорное в Запорожской области

Фото: Министерство обороны РФ

Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.

Кроме того, российским бойцам удалось занять более выгодные позиции.

Ранее Вооруженные силы РФ освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. В министерстве отметили, что это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад".

До этого также сообщалось об освобождении населенного пункта Старомайорское в ДНР. Тогда военные действия совершили подразделения группировки "Восток".

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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