16 июня, 13:47Политика
ВС РФ освободили село Загорное в Запорожской области
Фото: Министерство обороны РФ
Подразделения группировки "Восток" взяли под контроль населенный пункт Загорное в Запорожской области. Министерство обороны России опубликовало в своем телеграм-канале ежедневную сводку о ходе спецоперации на Украине.
Кроме того, российским бойцам удалось занять более выгодные позиции.
Ранее Вооруженные силы РФ освободили Артемовку в ЛНР и Тимковку в Харьковской области. В министерстве отметили, что это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад".
До этого также сообщалось об освобождении населенного пункта Старомайорское в ДНР. Тогда военные действия совершили подразделения группировки "Восток".
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