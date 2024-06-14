МО РФ: ВСУ потеряли за неделю до 12 795 военных в зоне СВО

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Потери украинских военных за неделю в зоне СВО составили до 12 795 военных.

Так, по информации Минобороны РФ, на территории, подконтрольной группировке "Север", потери Украины составили до 1 710 солдат. При этом в зоне ответственности группировки "Запад" погибли около 3 405 военных, на участке "Юг" зафиксировали до 3 785 погибших, "Центр" – до 2 375 солдат, "Восток" – до 965 военнослужащих, "Днепр" – до 555.

При этом группировка "Север", как указало ведомство, продолжила продвижение в глубину обороны противника, подразделение "Запад" освободило Артемовку и Тимковку, а "Восток" – населенный пункт Старомайорское. Также "Юг" и "Центр" улучшили свое положение в зоне спецоперации.

В министерстве дополнили, что благодаря силам противовоздушной обороны за последние 7 дней ВС РФ сбили украинский МиГ-29 и два вертолета Ми-8. На аэродромах базирования были ликвидированы Су-27 и Су-25 ВСУ, а в плен за неделю сдались примерно 46 военных Украины.

Ранее министр обороны РФ Андрей Белоусов сообщал, что ВСУ в мае потеряли более 35 тысяч военнослужащих и свыше 2,7 тысячи единиц вооружения. По его словам, среди потерь – 290 танков и боевых бронированных машин, в том числе 4 "Абрамса", 7 "Леопардов", 12 "Бредли". Также сбито 11 самолетов и 4 вертолета, уничтожено 730 орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Министр также уточнил, что в 2024 году под контроль российской армии перешло 880 квадратных километров территории в зоне СВО, а в мае было освобождено около 28 населенных пунктов. Как он утверждает, ВС РФ вытесняют противника с занимаемых позиций, причем продвигаются они на всех тактических направлениях. Белоусов сообщил, что российские военные вынудили ВСУ отступить на 8–9 километров на важных участках в Харьковской области.

