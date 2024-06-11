Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы России освободили населенные пункты Артемовка в ЛНР и Тимковка в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, это произошло благодаря активным действиям подразделений группировки войск "Запад". Кроме того, им также удалось нанести поражение формированиям 3-й штурмовой, 14-й, 28-й механизированных бригад ВСУ в районах Купянска Харьковской области и Невского в ЛНР.

В результате украинские военные потеряли свыше 560 военнослужащих, около пяти машин, 155-миллиметровую польскую артиллерийскую установку Krab, 155-миллиметровую американскую гаубицу М777, две 122-миллиметровых гаубицы Д-30 и две станции РЭБ.

Как сообщила пресс-служба Минобороны РФ, российская армия вдобавок ликвидировала два склада артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные освободили от украинских войск село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью. По информации политика, Вооруженные силы Украины понесли потери и отступили.

Однако президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать потерю села Рыжевка в Сумской области. Он уточнил, что российский флаг в селе уничтожен и нового присутствия врага не наблюдается.

