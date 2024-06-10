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10 июня, 22:11

Политика

Зеленский опроверг освобождение ВС РФ села Рыжевки в Сумской области

Фото: ТАСС/ABACA/Pool/Tschaen Eric

Президент Украины Владимир Зеленский отказался признавать потерю села Рыжевка в Сумской области, об этом он написал в своем телеграм-канале.

"Враг попытался реализовать там операцию пропагандистского характера. По состоянию на утро, российский флаг в селе уничтожен, присутствия врага не наблюдается", – написал украинский лидер.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что российские военные освободили от украинских войск село Рыжевка, которое находится на границе с Курской областью. По информации политика, Вооруженные силы Украины понесли потери и отступили.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
политика
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