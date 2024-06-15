Фото: Министерство обороны РФ

Украинские бойцы бежали со своих позиций под Ямполем, взяв оружие и технику, рассказал военный эксперт Андрей Марочко в беседе с ТАСС.

"В ходе объективного контроля в районе населенного пункта Ямполь зафиксирован очередной случай самовольного оставления позиций вооруженными формированиями Украины", – отметил он.

Марочко обратил внимание, что путь к бегству солдатам закрыли заградотряды украинской армии, в результате чего бойцы "частично" вернулись.

Ранее советник главы ДНР Игорь Кимаковский сообщил, что ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке. Он отметил, что солдаты поставили под угрозу внушительный отрезок фронта. Теперь действия ВСУ находятся под наблюдением. По данным объективного контроля, на фоне этого существенная часть позиций украинских сил в районе осталась без прикрытия.

