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24 апреля, 10:56

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Советник главы ДНР: ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке

ВСУ сорвали ротацию своих войск в Новобахмутовке

Фото: 123RF/liudmilachernetska

Украинские войска сорвали ротацию собственных сил в Новобахмутовке под Авдеевкой. Об этом сообщил советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

"Вооруженные формирования Украины отказались заходить на позиции в Новобахмутовке, с которых их сослуживцев вывели на ротацию. По сути, сорвали ротацию и поставили под угрозу внушительный отрезок фронта", – цитирует его ТАСС.

Кимаковский добавил, что сейчас за действиями ВСУ ведется наблюдение. По данным объективного контроля, существенная часть позиций украинских сил в районе осталась без прикрытия.

Ранее ВС РФ поразили 16 опорных пунктов ВСУ в зоне СВО. В районах Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Нетайлово, Бердычей, Семеновки, Первомайского и Очеретино российские силы отразили несколько контратак ВСУ. Число потерь противника составило 360 человек.

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