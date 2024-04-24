Войска РФ поразили 16 опорных пунктов ВСУ за сутки

Фото: Министерство обороны РФ

Российские подразделения за прошедшие сутки поразили 360 выявленных целей ВСУ, в том числе 16 опорных пунктов. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки войск "Центр" Александр Савчук, передает ТАСС.

Также военнослужащие РФ отразили девять контратак украинских штурмовых групп в районах Розовки, Уманского, Новобахмутовки, Нетайлово, Бердычей, Семеновки, Первомайского и Очеретино.

Потери украинской армии составили до 360 солдат, две боевые бронированные машины, пять автомобилей, по одной гаубице М777, "Мста-Б" и Д-30, а также САУ "Гвоздика" и орудие М101.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что российские силы уничтожили пусковую установку американского зенитного ракетного комплекса MIM-23 HAWK. Кроме того, российская армия ликвидировала живую силу и военную технику украинских войск в 115 районах.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что общие потери украинских войск с начала проведения спецоперации составляют около 500 тысяч человек.