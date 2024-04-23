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Общие потери украинских войск с начала проведения спецоперации составляют около 500 тысяч человек. Об этом сообщает сайт "Аргументы и факты" со ссылкой на главу Минобороны РФ Сергея Шойгу.

По его словам, для исключения краха ВСУ США планируют предоставить Киеву почти 61 миллиард долларов, большая часть из которых пойдет на финансирование военно-промышленного комплекса Штатов.

"Американские власти цинично заявляют, что умирать за их интересы в борьбе с Россией будут украинцы", – добавил министр.

Ранее наемник Вооруженных сил Украины из Чехии Петр заявил об ослаблении ВСУ на передовой. Он отметил, что украинские войска на данный момент испытывают дефицит боеприпасов и поддержки со стороны Запада. По мнению чешского наемника, у украинских сил "нерадужные" перспективы.

До этого девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении. Пленные сообщили об отсутствии профподготовки и ожидаемого подкрепления и призвали сослуживцев не принимать участие в боевых действиях.

