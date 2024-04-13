Девять десантников ВСУ сдались в плен на авдеевском направлении

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

"Девять украинских десантников десантного взвода элитной бригады ВСУ в районе населенного пункта Водяное воспользовались возможностью сдаться в плен, обратились к российским военнослужащим и сложили оружие", – говорится в сообщении.

Как подчеркнули в ведомстве, пленные сообщили об отсутствии профподготовки и ожидаемого подкрепления. Кроме того, они рассказали о достойном отношении военных РФ к пленным. Украинские десантники призвали сослуживцев не принимать участие в боевых действиях.

"Все отмечают плохое планирование боевых действий, низкую подготовку командиров, колоссальные потери в живой силе и технике, панические настроения в подразделениях", – добавили в Минобороны РФ.

Ранее командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов рассказал, что некоторые взятые в плен солдаты ВСУ просят не отправлять их домой, а просят выдать им российское гражданство. Один из таких военнослужащих, сдавшийся еще в прошлом году, сообщил о такой просьбе российскому президенту.

