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Некоторые взятые в плен в зоне СВО солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) просят российское гражданство, заявил помощник главы Чечни, командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.

Он уточнил, что один из таких бойцов ВСУ сдался еще в 2023 году, а потом попросил у Владимира Путина не отдавать его Киеву, а выдать ему гражданство России.

"У нас несколько таких бойцов, которые просили тогда гражданство, я так думаю, что с ними тоже вопрос будет решен. В скором времени они тоже станут гражданами Российской Федерации", – цитирует его РИА Новости.



По словам Алаудинова, российская армия противостоит не с украинским народом. В отношении тех, кто готов сложить оружие, РФ показывает свой настрой, добавил он.

Пленные бойцы украинской армии признаются, что не знают, за что воюют, уверен сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич. Он ранее подчеркивал, что находясь далеко от пропаганды Украины, бойцы не могут дать ответ на вопрос, какие идеалы они отстаивали в бою.