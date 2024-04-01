Эксперт рассказал, что ВСУ накопили до 1 млн FPV-дронов

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли накопить до 1 миллиона FPV-дронов, однако у них все еще есть проблемы по доставке беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) к линии фронта и подготовке операторов. Об этом рассказал гендиректор "Центра комплексных беспилотных решений" (ЦКБР) Дмитрий Кузякин.

"Такие объемы позволяют им не экономить дроны и применять их по любым целям без ограничений. Другой вопрос, смогут ли сами украинские войска переварить миллион дронов на фронте", – цитирует его РИА Новости.

Кузякин подчеркнул, что миллион БПЛА не означает миллион подготовленных специалистов для их применения. Он уточнил, что российский ЦКБР может производить сотни таких дронов в месяц, но при необходимости сможет быстро нарастить их число до нескольких тысяч в неделю.



Ранее сотрудники НПО "Кайсант" разработали купольную станцию для подавления FPV-дронов. Система помещается в чемоданчик и весит всего 2 килограмма, что позволяет устанавливать ее на транспорт.

До этого в Минобороны рассказывали, что четвертый уничтоженный в зоне спецоперации танк Abrams производства США был атакован при помощи российских FPV-беспилотников.