За каждого убитого на Украине натовца нужно давать максимальную премию – Медведев

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

За каждого убитого в ходе СВО натовца нужно давать максимальную премию, сообщил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя заявления о создании миссии НАТО на Украине.

Он отметил, что отношение к подразделениям Альянса на Украине может быть как к карателям типа гитлеровского СС.

"И в отношении этих закордонных гнид, в отличие от части насильно призванных на войну несчастных украинцев, может действовать только одно правило. В плен не брать! А за каждого убитого, взорванного или сожженного натовца нужно давать максимальную премию", – написал политик на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине. Он объяснил, что координационные, обучающие и планирующие возможности НАТО помогут оказать помощь Украине. Так, по словам Сикорского, военных Украины смогут быстрее обучать в Польше, чем ранее.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что НАТО является дестабилизирующим фактором на Европейском континенте, который не способствует безопасности. Так, по его словам, Альянс продолжает свое движение в сторону границ РФ. Он также уточнил, что страны НАТО уже вовлечены в конфликт вокруг Украины.

