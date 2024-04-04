Глава МИД Польши объявил о создании совместной миссии НАТО на Украине

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Страны, входящие в Североатлантический альянс, организовали совместную миссию на Украине. Об этом рассказал глава МИД Польши Радослав Сикорский, выступление которого транслировало Польское телевидение, передает РИА Новости.

Он объяснил, что координационные, обучающие и планирующие возможности НАТО помогут оказать помощь Украине. Так, по словам Сикорского, военных Украины смогут быстрее обучать в Польше, чем ранее.

"Это не значит, что мы вступаем в войну", – подчеркнул глава ведомства.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что НАТО является дестабилизирующим фактором на Европейском континенте, который не способствует безопасности. Так, по его словам, Альянс продолжает свое движение в сторону границ РФ. Он также уточнил, что страны НАТО уже вовлечены в конфликт вокруг Украины.

