Песков назвал НАТО дестабилизирующим фактором в Европе

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Североатлантический альянс является дестабилизирующим фактором на Европейском континенте, который не способствует безопасности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, пишет "Газета.ру".

"НАТО продолжает свое движение в сторону наших границ, расширение своей военной инфраструктуры в сторону наших границ", – сказал он.

По его словам, Альянс продолжает демонстрировать свою сущность, так как изначально США задумывали его как инструмент для конфронтации в первую очередь в Европе. Песков подчеркнул, что сейчас отношения России и НАТО скатились на уровень прямой конфронтации.

"Действительно, страны НАТО, Альянс сам по себе уже является вовлеченным в конфликт вокруг Украины", – напомнил он.

Ранее замминистра иностранных дел Александр Грушко рассказал, что вступление СССР или современной России в НАТО изменило бы его природу. Именно это и стало причиной отказа Запада от этой идеи. В ином случае, по словам Грушко, союз стал бы инструментом общеевропейской безопасности.

