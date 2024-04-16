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Наемник ВСУ из Чехии Петр заявил об ослаблении ВСУ на передовой. Об этом он рассказал изданию iDNES.

"Украинцы слабеют, и это чистый факт. Солдаты это признают. Два года – это слишком и для тела, и для психики", – рассказал он.

Петр отметил, что ВСУ на передовой ослабли и на данный момент испытывают дефицит боеприпасов и поддержки со стороны Запада. По мнению чешского наемника, у украинских сил "нерадужные" перспективы.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении населенного пункта Первомайское. Потери украинских войск составили до 235 человек.

До этого девять военнослужащих 25-й отдельной воздушно-десантной бригады украинских войск сдались в плен ВС РФ на авдеевском направлении. Пленные сообщили об отсутствии профподготовки и ожидаемого подкрепления и призвали сослуживцев не принимать участие в боевых действиях.

