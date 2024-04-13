Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские силы освободили населенный пункт Первомайское в Донецкой Народной Республике. Об этом сообщается в телеграм-канале Минобороны РФ.

Согласно информации, ВС РФ отразили контратаки штурмовых групп 25-й воздушно-десантной, 59-й мотопехотной, 68-й егерской, 23-й, 24-й и 115-й механизированных бригад ВСУ в районах Уманского, Первомайского, Красногоровки, Бердычи и Ленинского ДНР. Потери украинских войск составили до 235 человек.

На купянском направлении российские силы смогли улучшить положение по переднему краю и нанести поражение формированию 54-й механизированной бригады ВСУ в районе города Купянск Харьковской области. В результате ВСУ потеряли до 25 военных, три пикапа и самоходную артиллерийскую установку Krab.

Ранее российские военные освободили населенный пункт Красное на донецком направлении и улучшили тактическое положение по переднему краю.

До этого военнослужащие РФ поразили иностранных наемников и тероборону ВСУ в Сумской области. Украинские войска потеряли до 30 боевиков, три пикапа, а также РСЗО Vampire.

