ВС РФ уничтожили четвертый танк Abrams при помощи FPV-дронов – МО РФ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Четвертый американский танк Abrams был уничтожен на авдеевском направлении разведчиками группировки войск "Центр" при помощи FPV-дронов. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В населенном пункте Бердычи разведчики обнаружили передвижение гусеничной техники противника и, выследив цель, нанесли удар, обездвижив боевую машину", – цитирует министерство ТАСС.

Вторым ударом дрона российские военные уничтожили танк американского производства, а затем смогли добраться до техники, осмотреть ее и извлечь необходимые образцы.

Об уничтожении четвертого Abrams в ходе СВО стало известно 11 марта. До этого представитель ДНР рассказывал, что вражеская техника и ее экипаж были уничтожены при помощи противотанкового гранатомета возле Бердычей под Авдеевкой.

Третий Abrams, который использовали ВСУ, уничтожил экипаж российского танка Т-72Б3, сообщали 6 марта в МО РФ. Второй танк был уничтожен у Бердычей при помощи FPV-дронов, об этом сообщалось 3 марта, а о самом первом уничтоженном Abrams стало известно еще 26 февраля.

ВС РФ уничтожили склад боеприпасов и пункт управления БПЛА в Запорожье