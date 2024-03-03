Дрон "Упырь" поразил танк Abrams на авдеевском направлении

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Вооруженные силы РФ уничтожили еще один американский танк Abrams на авдеевском направлении. После двух попаданий FPV-дронов "Упырь" он загорелся, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя предприятия-производителя.

"Буквально только что передали бойцы, что теперь на счету и нашего дрона есть танк Abrams. 30-я бригада пехоты помогла сбить ему гусеницу, а затем было два попадания "Упырями", – отмечается в сообщении.

По словам собеседника издания, в ходе уничтожения использовался также боеприпас ПГ-7В.

27 февраля Минобороны РФ сообщило об уничтожении первого американского танка Abrams на авдеевском направлении. По данным оборонного ведомства, также украинская армия потеряла три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-30 и 13 автомобилей. Всего противник потерял на авдеевском направлении до 485 военнослужащих.

Ранее западные СМИ заявили об уничтожении российскими войсками редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. По мнению издания Military Watch Magazine, потери западной техники нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.



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