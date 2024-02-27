Минобороны РФ подтвердило уничтожение первого американского танка Abrams в зоне СВО

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Вооруженные силы Российской Федерации уничтожили танк Abrams Вооруженных сил Украины на авдеевском направлении, подтвердили в Минобороны РФ.

По данным оборонного ведомства, также украинская армия потеряла три боевые машины пехоты, в том числе Bradley, шесть боевых бронированных машин, две гаубицы Д-30 и 13 автомобилей. Всего противник потерял на авдеевском направлении до 485 военнослужащих.

Ранее стало известно, что ВС РФ в районе Авдеевки уничтожили первый Abrams, используемый украинскими войсками. Советник главы ДНР Ян Гагин предположил, что эта военная единица могла быть той самой, которую киевские войска показывали в пропагандистском ролике до освобождения Авдеевки.

Чуть ранее, 23 февраля, западные СМИ заявили об уничтожении российскими войсками редкой инженерной бронемашины M1150 Assault Breacher на базе Abrams. По мнению издания Military Watch Magazine, потери западной техники нанесли серьезный удар по репутации западного военно-промышленного комплекса.

Первая партия танков Abrams прибыла на Украину – СМИ