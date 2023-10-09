США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине – СМИ

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ВС США могут отказаться от танков M1 Abrams из-за конфликта на Украине. Об этом пишет Asia Times.

Отмечается, что в исследовании, которое провела американская армия, рекомендовано отказаться от танка M1 Abrams в пользу более компактных и легких беспилотных машин. Эксперты ссылаются на проблемы живучести техники на полях сражений будущего, проявившиеся в ходе конфликта на Украине.

Американскому танку нужна обширная логистика, большое количество керосина и розничных запчастей, добавляется в сообщении.

25 сентября СМИ сообщали, что первая партия танков M1 Abrams американского производства прибыла на Украину. Поставки стартовали на несколько месяцев раньше прогнозов.

О скором прибытии танков Abrams на Украину говорил 16 сентября секретарь Совета нацбезопасности и обороны страны Алексей Данилов. Он подчеркнул, что Киев надеется получить их в количестве больше 10.

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