В Киеве заявили об ожидании танков Abrams от США в ближайшее время

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Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что Киев ожидает от США танки Abrams в ближайшее время. Об этом сообщает РИА Новости.

"Касаемо поставок самых тяжелых танков, которые весят 80 тонн, в ближайшее время они поступят в страну, и партнеры наши из США не подводят", – отметил он.

Данилов подчеркнул, что Киев надеется получить их в количестве больше, чем 10.

До этого помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что Соединенные Штаты на следующей неделе намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен рассказал, что американская сторона предоставит Киеву дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. 665,5 миллиона долларов направят на военную и гражданскую помощь.

В частности, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер сообщил, что позиция США относительно возможных поставок Украине ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву.

Западные страны передадут Украине десять танков Abrams в середине сентября