США на следующей неделе объявят о предоставлении Украине нового пакета вооружений

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Соединенные Штаты на следующей неделе намерены объявить о предоставлении Украине нового пакета военной помощи, заявил на помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Полагаю, что объявление о выделении дополнительных ресурсов и вооружений для Украины, которая продолжает контрнаступление и обороняется от российских атак, можно ожидать на следующей неделе", – цитирует его ТАСС.

Салливан также отметил, что новые пакеты военной помощи Киеву готовятся постоянно.

Ранее госсекретарь Штатов Энтони Блинкен рассказал, что американская сторона предоставит Киеву дополнительную помощь на сумму более одного миллиарда долларов. 665,5 миллиона долларов направят на военную и гражданскую помощь.

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