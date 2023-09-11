В Госдепе заявили, что ракеты ATACMS не передаются Украине

Фото: ТАСС/Zuma/Attila Husejnow

Позиция США относительно возможных поставок Украине оперативно-тактических ракетных комплексов ATACMS осталась прежней – они не передаются Киеву. Об этом заявил руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге.

"Это вопрос, который мы продолжаем рассматривать. Но изменения на данном этапе не было", – цитирует его ТАСС.

При этом Миллер добавил, что разговоры о возможных поставках ведутся в американском правительстве, а также с украинскими коллегами.

Ранее СМИ писали, что американский лидер Джо Байден может уже в ближайшее время принять решение по отправке ракет большей дальности Украине.

До этого первый заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер отметил, что администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Киеву, но объявить о таком шаге не готова. По его словам, штаты планируют обеспечивать Украину вооружениями, которые "позволят добиваться успеха на поле боя".



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