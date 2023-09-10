Администрация США не исключила начала поставок ракет ATACMS Украине

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Администрация США не исключает начала поставок ракет ATACMS Киеву, но объявить о таком шаге не готова. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на первого заместителя помощника президента США по национальной безопасности Джонатана Файнера.

Отмечается, что так он прокомментировал публикацию на сайте телеканала ABC, в которой указано, что ATACMS могут быть включены в новый пакет военной помощи США Украине.

По словам Файнера, Штаты планируют обеспечивать Украину вооружениями, которые "позволят добиваться успеха на поле боя".

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи на сумму более 1 миллиарда долларов. Он сделал это на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой.

В конце августа Вашингтон анонсировал новый пакет военной помощи для Украины стоимостью 250 миллионов долларов. Американские власти планировали поставить Киеву дополнительное оборудование для разминирования, боеприпасы для артиллерии и систем HIMARS, ракеты для ПВО и более трех миллионов патронов.

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