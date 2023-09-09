США склоняются к отправке на Украину ракет дальнего радиуса ATACMS – СМИ

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Администрация президента США Джо Байдена склоняется к тому, чтобы отправить на Украину ракеты дальнего действия ATACMS. Об этом со ссылкой на представителя американских властей сообщает телеканал ABC News.

"Администрация Байдена, вероятно, отправит Украине системы дальнего радиуса ATACMS", – указано в сообщении.

Источник телеканала утверждает, что решение по объявлению поставок ракет уже на подходе, но эти планы могут измениться до официального объявления. Если же решение будет принято, то ATACMS отправят со следующим пакетом военной помощи.

Телеканал уточняет, что до того, как Киев получит данные ракеты, могут пройти месяцы.

Ранее СМИ, ссылаясь на источник, приближенный к немецким властям, заявили, что ФРГ в ближайшее время объявит о поставках крылатых ракет Taurus Украине. Решение об этом одобрило командование ФРГ. По информации источника издания, сейчас вопрос о поставках Германия прорабатывает совместно с США.



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