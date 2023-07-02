Украина не сможет вступить в НАТО, пока на ее территории идет конфликт – Шольц

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Украина не сможет стать членом НАТО в условиях конфликта на ее территории, заявил канцлер ФРГ Олаф Шольц.

"Одно совершенно ясно - и это знает Украина и было много раз сказано: во время войны вообще не может произойти вступление в наш альянс. Условием членства является отсутствие неразрешенных пограничных конфликтов", – приводит ТАСС слова Шольца.

При этом канцлер ФРГ подчеркнул, что страна считает необходимым проработать гарантии безопасности для Украины на период после завершения конфликта. Как отметил Шольц, сейчас страны НАТО ведут переговоры с Киевом по этому вопросу.

Ранее Шольц заявил, что Берлин не передаст Киеву крылатые ракеты дальнего действия Taurus. Канцлер ФРГ объяснил решение нежеланием поставлять Украине оружие, которое может быть использовано для ударов по России.

Отмечается, что Германия не признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями.

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