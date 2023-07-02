Германия не хочет поставлять ВСУ оружие для применения по РФ – Шольц

Фото: AP Photo/Geert Vanden Wijngaert

Берлин не хочет, чтобы Украина использовала поставляемое странами Запада оружие дальнего действия для ударов по России, заявил сегодня канцлер Германии Олаф Шольц в интервью для телеканала ARD, его цитирует ТАСС.

"Мы внимательно проверяем все получаемые запросы. Но для нас существует принцип, который я разделяю с американским президентом – мы не хотим, чтобы поставляемое нами вооружение использовались для того, чтобы попадать по территориям РФ", – заявил канцлер на вопрос о том, почему ФРГ не поставляет немецко-шведские крылатые ракеты дальнего действия Taurus.

При этом Германия не признает Крым, ДНР, ЛНР, а также Запорожскую и Херсонскую области российскими территориями.

Ранее Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов Центробанка Российской Федерации. По его словам, в настоящее время никто не знает, как использовать активы для восстановления Украины.

ВСУ пытаются наступить на четырех направлениях одновременно