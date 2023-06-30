Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов Центробанка РФ

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Канцлер Германии Олаф Шольц назвал крайне сложным вопрос возможного изъятия замороженных активов Центробанка Российской Федерации, передает ТАСС.

"Это все ужасно сложно, и никто сейчас не знает, что вообще возможно и как", – сказал канцлер Германии в ходе пресс-конференции по итогам саммита Европейского союза.

По его словам, в настоящее время никто не знает, как использовать активы для восстановления Украины.

Шольц подчеркнул, что Европейская комиссия должна проработать данный вопрос, а затем сообщить о результатах лидерам стран ЕС.

Ранее сообщалось, что лидеры стран Европейского союза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо на саммите ЕС заявил, что Евросоюз планирует получать сверхприбыль от вложения замороженных активов Российской Федерации. Он уточнил, что сумма доходов от этих вложений может составить порядка 3 миллиардов евро в год.

До этого в Евросоюзе не обнаружили законные основания для изъятия замороженных в рамках санкций активов России. На данный момент рассматривается вариант обязать компании, которые получат прибыль от инвестирования замороженных активов РФ, переводить Евросоюзу значительную часть заработанных таким образом средств.

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