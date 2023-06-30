Евросоюз продолжит работу над возможным использованием замороженных активов РФ для Украины

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Лидеры стран Евросоюза поручили Еврокомиссии продолжить работу над возможным использованием российских замороженных активов для Украины. Об этом со ссылкой на заявление саммита ЕС сообщает ТАСС.

"Евросовет подвел итоги работы, проделанной в отношении замороженных активов России, и предлагает совету, верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности и Еврокомиссии продолжить работу в соответствии с законодательством ЕС и международным правом, а также по согласованию с партнерами", – указано в сообщении.

Премьер-министр Бельгии Александр де Кроо также заявил на саммите, что Евросоюз планирует получать сверхприбыль от вложения замороженных активов России. По его словам, сумма доходов от подобных вложений может достигать 3 миллиардов евро в год.

Кроме того, по итогам первого дня саммита, Евросоюз условился продолжать финансовую, экономическую, гуманитарную, военную и дипломатическую поддержку Украине "столько, сколько потребуется".

Ранее сообщалось, что в Евросоюзе не нашли законных оснований для изъятия замороженных в рамках санкций российских активов. На данный момент рассматривается вариант обязать компании, которые получат прибыль от инвестирования замороженных активов РФ, переводить Евросоюзу значительную часть заработанных таким образом средств.

До этого Германия не поддержала идеи Евросоюза о передаче замороженных активов ЦБ РФ Украине. По мнению немецких властей, это чревато финансовыми или юридическими рисками. Неназванный чиновник отметил, что решение "откроет банку с червями" и создаст прецедент для других стран.



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